В форуме принимают участие представители аналитических и исследовательских центров, экспертного сообщества, международных организаций и фондов

В Душанбе проходит третий Форум аналитических центров «Центральная Азия и Республика Корея» В форуме принимают участие представители аналитических и исследовательских центров, экспертного сообщества, международных организаций и фондов

В Душанбе в среду, 24 июня третий Форум аналитических центров «Центральная Азия и Республика Корея: от диалога к совместным действиям».

Как сообщили таджикские государственные СМИ, мероприятие организовано по инициативе Центра стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан совместно с Секретариатом Форума сотрудничества «Республика Корея – Центральная Азия».

В работе форума принимают участие руководители и представители ведущих аналитических и исследовательских центров, экспертного сообщества, международных организаций и фондов, а также сотрудники дипломатических миссий стран Центральной Азии и Республики Корея в Таджикистане.

Директор Центра стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан Хайриддин Усмонзода отметил, что, несмотря, на стремительные изменения мирового порядка, усиление геополитической конкуренции, трансформацию механизмов международной безопасности и рост взаимного недоверия, государства Центральной Азии последовательно укрепляют собственную архитектуру регионального взаимодействия как между собой, так и с международными партнерами.

Следует отметить, что форум продолжит свою работу 25 июня. Его программа включает четыре тематические сессии, посвященные актуальным вопросам взаимодействия между странами Центральной Азии и Республикой Корея.

В ходе работы форума участники планируют определить приоритетные направления дальнейшего сотрудничества, выработать экспертные рекомендации в соответствии с основными направлениями государственной политики.