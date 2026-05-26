В Душанбе проходит Международная водная конференция Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая на конференции, предложил создать новую глобальную водную платформу

В Душанбе начала работу Четвертая международная конференция высокого уровня, посвященная Международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития, 2018–2028 годы».

Выступая на конференции, президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что Душанбе рассматривает Международный фонд спасения Арала как важную региональную площадку для обсуждения и решения водных вопросов в интересах устойчивого развития.

В этой связи глава государства подчеркнул необходимость создания при фонде Межгосударственной энергетической комиссии Центральной Азии.

Эмомали Рахмон также отметил, что международному сообществу уже сейчас следует задуматься о формировании глобальной водной повестки после 2030 года.

По его словам, дальнейшая работа должна опираться на итоги Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития», Водной повестки действий и опыт Душанбинского водного процесса, а также быть направлена на решение все более актуальных проблем, связанных с водными ресурсами.

Президент напомнил, что Международное десятилетие действий и Водная повестка действий за последние годы создали прочную основу для решения вопросов в сфере водных ресурсов.

При этом, несмотря на достигнутые результаты, мировое сообщество продолжает сталкиваться с серьезными трудностями в преодолении существующих проблем.

По словам Эмомали Рахмона, сегодня назрела необходимость перехода к новому этапу глобального взаимодействия в водной сфере. В связи с этим Таджикистан выступил с инициативой создания «Душанбинской рамочной программы по водным вопросам».

Как подчеркнул президент, эта программа может способствовать укреплению действующих механизмов сотрудничества в водной сфере, а также создать благоприятные условия для координации международных усилий и достижения практических результатов.