В Душанбе начал работу Центрально-азиатский форум по безопасности В форуме принимают участие представители международных организаций, экспертного сообщества и дипмиссий стран ЦА

В Душанбе в четверг, 30 апреля начал работу Центрально-азиатский форум по безопасности «Архитектура безопасности Центральной Азии: современные вызовы, угрозы и стратегические возможности», сообщили таджикские государственные СМИ.

Инициатором мероприятия, которое направлено на обсуждение актуальных вопросов региональной безопасности, определение перспектив развития в ближайшем будущем, выступает Центр стратегических исследований при президенте Республики Таджикистан в сотрудничестве с Региональным представительством Фонда имени Конрада Аденауэра по Центральной Азии.

В форуме принимают участие представители аналитических и научно-исследовательских центров, международных организаций, экспертного сообщества, а также дипломатических миссий стран Центральной Азии.

В условиях размытия общепризнанных норм международного права и постулатов глобальной политики для Центральной Азии в целом и государств региона в частности появляются новые существенные вызовы и угрозы, а также стратегические возможности, отмечают организаторы мероприятия. В этих условиях архиважным является поиск баланса между реальными возможностями и потенциальными вызовами, проведением проактивной внешней политики и сохранением сотрудничества с традиционными партнерами, а также укреплением внутри региональной кооперации и использованием трансрегиональных возможностей.

Целью является обсуждение современных вопросов безопасности в Центральной Азии и обмен мнениями по их прогнозированию на ближайшую перспективу.

В рамках первой тематической сессии «Внутрирегиональные вызовы и возможности для безопасности Центральной Азии» участники форума рассмотрят специфику внутрирегиональных рисков, вызовов и угроз безопасности, а также связанных с ними возможностей.

В рамках второй сессии «Трансрегиональные вызовы и возможности для безопасности Центральной Азии» планируется обсудить трансрегиональные риски, вызовы и угрозы безопасности.

В рамках третьей тематической сессии «Социально-экономические и транспортно-транзитные аспекты обеспечения безопасности Центральной Азии» будут рассмотрены вопросы торговой кооперации и новые тренды в сфере экономической безопасности, реализация транспортно-транзитных проектов и их влияние на стабильность региона, риски в социальной сфере.

Кроме того, в рамках форума состоится тематическая сессия «Потенциальные вызовы и стратегические возможности Центральной Азии в ближайшей перспективе». Как ожидается, в рамках сессии участники проведут обсуждение рисков, вызовов и угроз, с которыми в ближайшем будущем могут столкнуться государства региона, с учетом внешних факторов, включая как противоборство, так и сотрудничество.