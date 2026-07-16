В дождевых лесах ДР Конго обнаружили новый вид обезьян

В дождевых лесах Демократической Республики Конго ученые обнаружили новый вид обезьян, который легко отличить от других благодаря розовато-оранжевым губам и звукам, напоминающим рык.

Как сообщается в исследовании, опубликованном в научном журнале PLoS One, впервые эту обезьяну в 2008 году заметили местные жители в дождевых лесах национального парка Национальный парк Ломами. Животное обитает высоко в кронах деревьев.

После детального изучения исследователи установили, что обезьяна относится к ранее неизвестному науке виду.

Новый вид получил название Colobus congoensis в честь богатого биоразнообразия ДР Конго. По словам ученых, это пятый новый вид обезьян, открытый на африканском континенте за последние 75 лет.

Исследователи сообщили, что взрослая особь весит около 7 кг, имеет черную шерсть, розовато-оранжевые губы и серую область вокруг глаз. Кроме того, этот представитель рода колобусов отличается от своих сородичей необычными звуками, напоминающими рык, что является одной из его характерных особенностей.