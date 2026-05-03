В Днепропетровской и Одесской областях Украины сообщили о гибели 2 и ранении 11 человек в результате атак Противник применил баллистическую ракету «Искандер-М» и 268 ударных БПЛА, сообщили в Воздушных силах ВС Украины

В Днепропетровской области Украины сообщили о ранении шести человек, включая ребенка, в результате атаки.

Противник нанес удар возле АЗС в Криничанской общине, написал в Telegram-канале глава Днепропетровской ОВА Александр Ганджа.

«Загорелся грузовик. Поврежден автобус, который перевозил около 40 детей. На момент атаки дети успели покинуть транспорт. Сейчас их эвакуировали в безопасное место. С ними работают психологи», - следует из публикации от 3 мая.

По его словам, ранен 10-летний мальчик, его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

«Госпитализированы также пятеро взрослых. Среди них — 21-летняя беременная женщина. 40-летняя женщина — в тяжелом состоянии. Состояние остальных врачи оценивают как средней степени тяжести», - говорится в публикации.

Атака на Одесскую область: погибли 2 человека

Глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил о раненых и погибших в результате атаки. «Враг продолжает наносить удары по гражданской и портовой инфраструктуре Одесской области. К сожалению, двое человек погибли, еще пятеро пострадали», - следует из публикации в Telegram-канале.

В Одесском районе, по его словам, зафиксировано попадание вражеских беспилотников в три жилых дома, еще два повреждены. Также повреждены сооружения и оборудование портовой инфраструктуры.

«Возникшие пожары в настоящее время ликвидированы спасателями. Все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий», - отметил Кипер.

Украина подверглась атакам с применением «Искандер-М» и 268 БПЛА

Территория Украины подверглась атакам с применением баллистической ракеты «Искандер-М» и 268-и ударных БПЛА, силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников, сообщили Воздушные силы ВС Украины.

«В ночь на 3 мая (с 19:00 2 мая) противник атаковал баллистической ракетой «Искандер-М» из Курской области РФ, а также 268 ударными беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) типа Shahed (в том числе реактивными), «Гербера», «Италмас» и дронами других типов. Более 160 из них — «Шахеды»,- следует из публикации в Telegram-канале.

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

«По предварительным данным, по состоянию на 08:00 силами противовоздушной обороны сбиты/подавлены 249 вражеских БпЛА типа Shahed, «Гербера», «Италмас» и дронов других типов на севере, юге, западе и востоке страны»,- отметили в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что зафиксированы попадания баллистической ракеты и 19 ударных БпЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.