В Дании проходит марафон в поддержку Палестины

Тысячи жителей Дании принимают участие в марафоне «Бег ради Палестины».

Участники марафона в течение четырех дней будут преодолевать дистанции, чтобы оказать поддержку сектору Газа.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте акции «Бег ради Палестины - 2026», более 3 тысяч участников под лозунгом солидарности с Палестиной пробегут через семь городов Дании.

Организаторы сообщили, что собранная в рамках марафона помощь будет направлена в Палестину.

«Наше видение в этом году ясно. Этот забег — не просто пересечение финишной черты. Мы бежим ради мира, который поддержит будущее палестинских семей», — отметили организаторы.

Участники стартовали накануне из города Ольборг на севере Дании и завершат марафон 17 мая.

Сообщается, что мероприятие организовано в сотрудничестве с датским представительством Amnesty International.