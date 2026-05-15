В Дании проходит марафон в поддержку Палестины

Lejla Biogradlija, Olga Keskin
15 Май 2026•Обновить: 15 Май 2026
Тысячи жителей Дании принимают участие в марафоне «Бег ради Палестины».
Участники марафона в течение четырех дней будут преодолевать дистанции, чтобы оказать поддержку сектору Газа.
Согласно информации, опубликованной на официальном сайте акции «Бег ради Палестины - 2026», более 3 тысяч участников под лозунгом солидарности с Палестиной пробегут через семь городов Дании.
Организаторы сообщили, что собранная в рамках марафона помощь будет направлена в Палестину.
«Наше видение в этом году ясно. Этот забег — не просто пересечение финишной черты. Мы бежим ради мира, который поддержит будущее палестинских семей», — отметили организаторы.
Участники стартовали накануне из города Ольборг на севере Дании и завершат марафон 17 мая.
Сообщается, что мероприятие организовано в сотрудничестве с датским представительством Amnesty International.