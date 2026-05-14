В Дании полиция разогнала акцию протеста против транспортной компании, перевозящей оружие в Израиль В отношении 20 демонстрантов возбуждены уголовные дела

В столице Дании Копенгагене активисты, собравшиеся у здания транспортной компании, поставляющей оружие Израилю, совершающему геноцид в Газе, столкнулись с жестким вмешательством полиции.

Датская экологическая группп «Зеленое молодежное движение» сообщает, что они собрались, чтобы протестовать против транспортной компании Maersk в Копенгагене, которая, как утверждается, перевозит оружие в Израиль, совершающий геноцид в Газе.

В заявлении отмечается, что более 100 активистов, собравшихся перед зданием, столкнулись с вмешательством полиции. Силы безопасности напали на них с помощью собак и дубинок.

В заявлении подчеркивается, что Maersk перевозит военное снаряжение в Израиль, и отмечается, что эта деятельность является поддержкой геноцида, совершаемого Израилем.

Датские СМИ сообщили, что на акции присутствовала шведская экологическая активистка Грета Тунберг, а также сообщили, что в отношении 20 демонстрантов возбуждены уголовные дела.

Датское исследовательское СМИ «Danwatch» выявило, что 14 различных контейнеровозов компании Maersk в период с октября 2023 года по сентябрь 2024 года 43 раза доставили в Израиль тысячи тонн военного снаряжения.