В Дамаске состоялась встреча президентом Сирии и Франции В честь Макрона в Дамаске состоялась церемония официальной встречи

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном Президентском дворце в Дамаске.

В честь Макрона в Дамаске состоялась церемония официальной встречи.

После церемонии встречи аш-Шараа и Макрон приступили к переговорам в узком формате, а также с участием делегаций двух стран.

Ранее сообщалось о двух отдельных взрывах возле отеля, где остановился прибывший в Сирию Макрон. В момент взрывов французский президент находился в Президентском дворце на встрече с аш-Шараа.