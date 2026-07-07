В Дамаске состоялась встреча президентов Сирии и Франции

Ömer Koparan, Muhammed Karabacak, Elmira Ekberova
07 Июля 2026•Обновить: 07 Июля 2026
Президент Сирии Ахмед аш-Шараа встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Президентском дворце в Дамаске.
В честь Макрона в Дамаске состоялась церемония официальной встречи.
После церемонии встречи аш-Шараа и Макрон приступили к переговорам в узком формате, а также с участием делегаций двух стран.
Ранее сообщалось о двух отдельных взрывах возле отеля, где остановился прибывший в Сирию Макрон. В момент взрывов французский президент находился в Президентском дворце на встрече с аш-Шараа.