В Дагестане на магистральном газопроводе произошли взрывы Число эвакуированных из-за возникшего пожара на газопроводе превысило 100 человек

Три взрыва произошли на магистральном газопроводе в Кизилюрте. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Дагестану.

Число эвакуированных из-за возникшего пожара достигло почти до 140. Все они размещены у родственников, сообщил ТАСС глава Кизилюрта Маматханов.

"По системе 112 начали поступать сообщения о взрыве газовой трубы в городе Кизилюрт со вспышкой. На место направлены силы и средства по 1 БИС (2 АЦ, 15 ПСЧ и 11 ПСЧ). По предварительной информации, произошло три взрыва на магистральном газопроводе диаметром 1 200 мм. Информация уточняется", - говорится в сообщении ведомства.

По его данным, прорыв газопровода произошел рядом с АЗС.

"В Кизилюрте произошел прорыв газовой трубы рядом с АЗС. На месте возгорание, газ выходит под давлением. Предварительно, слышали три хлопка", - говорится в сообщении ведомства.

Высота факельного горения в месте взрыва и пожара достигает 15 м. ЧП случилось между населенными пунктами Бавтугай и Гельбах.

"По уточненной информации, произошел взрыв между населенными пунктами Бавтугай и Гельбах Кизилюртовского района на магистральном газопроводе Моздок - Казимагомед с последующим факельным горением высотой до 15 метров", - сообщили в ведомстве.

Несколько десятков километров газопровода перекрыли.

"Газопровод перекрыт с 718-го по 661-й км. Жертв и пострадавших нет. Привлечено от РСЧС 25 человек и 7 единиц техники", - сообщили в МЧС.