Турция продолжает занимать передовые позиции в борьбе с терроризмом как на национальном, так и на международном уровне.- отметил посол Мустафа Тюркер Ары

В Грузии состоялось мероприятие, приуроченное ко Дню демократии и национального единства 15 июля Турция продолжает занимать передовые позиции в борьбе с терроризмом как на национальном, так и на международном уровне.- отметил посол Мустафа Тюркер Ары

В посольство Турции в Грузии было организовано мероприятие в рамках Дня демократии и национального единства 15 июля.

Мероприятие под руководством посла Турции в Тбилиси Мустафы Тюркера Ары, началось с минуты молчания и исполнения национального гимна «Истикляль».

Выступая на мероприятии, в котором приняли участие сотрудники посольства, представители турецких организаций в Грузии, турецкие бизнесмены, граждане Турции, проживающие в Тбилиси, и многочисленные гости, Ары поблагодарил всех присутствующих.

Отметив, что сегодня они с уважением чтят память всех погибших, посол сказал:

«Наша церемония памяти началась сегодня утром в мечети Тбилиси с чтения Гурани-и-Керима».

Отметив, что терроризм является одной из самых серьезных угроз международному миру и безопасности, дипломат добавил: «Сегодня мы являемся свидетелями разрушений, причиняемых различными террористическими организациями в разных странах и регионах мира».

По его словам, Турция, являясь одной из стран, понесших наибольшие потери от терроризма, продолжает занимать передовые позиции в борьбе с терроризмом как на национальном, так и на международном уровне.

«Руководствуясь этой концепцией и стремясь создать более эффективные механизмы борьбы, мы продолжаем наши инициативы в рамках двусторонних и многосторонних платформ. В ночь на 15 июля 2016 года мы, как государство и народ, оказали самое решительное сопротивление попытке оккупации, замаскированной под государственный переворот», - подчеркнул он.

Констатируя, что террористическая организация «ФЕТО», получающая поддержку из-за рубежа, 15 июля показала миру своё мрачное лицо, Ары продолжил словами: «Те, кто несет ответственность за гибель 253 наших граждан, отвечают перед правосудием и перед турецким народом, рисковавшим своей жизнью в ту ночь».

Ары, предоставивший информацию о деятельности FETÖ, сказал:

«Турция неустанно и решительно продолжает борьбу с FETÖ и другими национальными и международными угрозами. Благодаря нашим усилиям и международному сотрудничеству глобальная деятельность этой организации была и продолжает быть сорвана. Тем не менее, эта террористическая организация пытается вновь появиться в прессе, выставляя себя в роли жертвы, и распространять ложные новости. Постоянное решение проблемы террористической угрозы может быть обеспечено только благодаря конкретному сотрудничеству на международном уровне. В этом плане сотрудничество между государствами приобретает еще большее значение».

По словам посла, воля турецкого народа, как и 15 июля 2016 года, так и впредь останется главной гарантией в борьбе с террористической организацией FETÖ.



«Государства и общества, поддерживающие Турцию в этой борьбе, также сохранят особое место в сердцах турецкого народа», - резюмировал посол.