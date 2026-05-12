В Грузии прошла интронизация нового патриарха Шио III Церемония была организована в Кафедральном соборе Светицховели

В Кафедральном соборе Светицховели состоялось возведение на престол новоизбранного Католикоса-Патриарха всея Грузии, архиепископа Мцхета-Тбилиси и митрополита Бичвинта и Цхум-Абхазии Шио III.



Как сообщили грузинские СМИ во вторник, 12 мая во время торжественной литургии в Кафедральном соборе Светицховели новому Патриарху были вручены символы управления, в частности, патриаршая митра, а также клобук (головной убор), крест-панагия и посох.

Кроме того, в конце основной части интронизации на новоизбранного Патриарха Шио III возложили древнюю патриаршую митру.



Интронизация новоизбранного Католикоса-Патриарха всея Грузии, архиепископа Мцхета-Тбилиси и митрополита Бичвинта и Цхум-Абхазии Шио III началась с торжественного богослужения, которое совершили члены Священного Синода и другие священнослужители.



Праздничное богослужение в соборе Светицховели началось в 10:00. В храме собрались члены правительства и кабинета министров, а также основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили.



Грузинская православная церковь накануне избрала нового Католикоса-Патриарха. 142-м Католикосом-Патриархом страны стал местоблюститель патриаршего престола, митрополит Сенакский и Чхороцкуский Шио (Муджири). Митрополит Шио получил 22 голоса.



Митрополит Урбнисский и Руисский Иов получил 9 голосов, а митрополит Потийский и Хобский Григол - 7 голосов. Один голос был признан недействительным. Католикос-Патриарх Грузии был избран на расширенном церковном соборе.



Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II, скончался 17 марта 2026 года в возрасте 93 лет, после чего в повестку дня был вынесен вопрос избрания нового предстоятеля Грузинской православной церкви.