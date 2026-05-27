В Грузии мусульмане совершили праздничный намаз по случаю Курбан-байрама

Davit Kachkachishvili, Elmira Ekberova
27 Май 2026•Обновить: 27 Май 2026
В Тбилисской Джума-мечети в столице Грузии состоялся праздничный намаз по случаю Курбан-байрама.
Мусульмане, проживающие в Тбилиси и других регионах страны, а также прибывшие в Грузию туристы, с раннего утра направились в Джума-мечеть с двумя михрабами для совершения праздничной молитвы.
Мусульмане заполнили мечеть, расположенную в историческом районе Старого Тбилиси, и совершили праздничный намаз.
Из-за большого числа верующих многие не смогли попасть внутрь мечети и совершили молитву на расстеленных ковриках на улице перед зданием.
Праздничную молитву в мечети провел муфтий мусульман Восточной Грузии Этибар Эминов.
Выступая с проповедью, Эминов рассказал о значении Курбан-байрама и жертвоприношения.
Этибар Эминов призвал всех мусульман сохранять единство перед лицом мировых трудностей.
«Мусульманин мусульманину брат. Вы должны быть сильными», - отметил он.