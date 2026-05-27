Из-за большого числа верующих часть людей молилась на улице возле Джума-мечети в Тбилиси

В Грузии мусульмане совершили праздничный намаз по случаю Курбан-байрама Из-за большого числа верующих часть людей молилась на улице возле Джума-мечети в Тбилиси

В Тбилисской Джума-мечети в столице Грузии состоялся праздничный намаз по случаю Курбан-байрама.

Мусульмане, проживающие в Тбилиси и других регионах страны, а также прибывшие в Грузию туристы, с раннего утра направились в Джума-мечеть с двумя михрабами для совершения праздничной молитвы.

Мусульмане заполнили мечеть, расположенную в историческом районе Старого Тбилиси, и совершили праздничный намаз.

Из-за большого числа верующих многие не смогли попасть внутрь мечети и совершили молитву на расстеленных ковриках на улице перед зданием.

Праздничную молитву в мечети провел муфтий мусульман Восточной Грузии Этибар Эминов.

Выступая с проповедью, Эминов рассказал о значении Курбан-байрама и жертвоприношения.

Этибар Эминов призвал всех мусульман сохранять единство перед лицом мировых трудностей.



«Мусульманин мусульманину брат. Вы должны быть сильными», - отметил он.