В Греции пятый день бушуют масштабные лесные пожары В ликвидации очагов возгорания задействованы сотни пожарных и авиация

В Греции пятый день продолжается тушение масштабных лесных пожаров, начавшихся в области Беотия и распространившихся на запад региона Аттика.

По данным греческих СМИ, огонь уничтожил(около 13,2 тыс. Гектаров леса, а также нанес ущерб множеству жилых домов и коммерческих объектов.

В ликвидации очагов возгорания задействованы 526 пожарных, 141 единица спецтехники, а также 2 самолета и 4 вертолета. Наиболее сложная ситуация наблюдается в районе между Псатой и Лумбой.

Представитель пожарной службы Яннис Артопиос предупредил, что повышение температуры и снижение влажности могут привести к возникновению новых очагов возгорания. Он подчеркнул, что главная задача спасателей - не допустить дальнейшего распространения огня.

Тем временем греческие власти сообщили о задержании 33 человек за нарушение противопожарного законодательства в период с 29 июля по 2 августа. Из них 30 человек подозреваются в способствовании возникновению пожаров по неосторожности, еще трое - в умышленном поджоге.

Среди задержанных по делу о пожаре в Беотии оказался мэр муниципалитета Стилис Яннис Апостолу. Следствие рассматривает версию, что причиной возгорания могла стать линия электропередачи, построенная компанией, предположительно связанной с главой городской администрации.