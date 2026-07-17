В Греции продолжается тушение пожаров в нескольких регионах

Derya Gülnaz Özcan, Olga Keskin
17 Июля 2026•Обновить: 17 Июля 2026
В Греции продолжаются работы по тушению лесных пожаров, вспыхнувших на островах Лерос и Эвбея, а также в округе Кардица.
Как сообщают греческие СМИ, на острове Лерос в Эгейском море возгорание произошло на территории полигона по сбору отходов.
Огонь быстро распространился на заросли кустарника, после чего к тушению были привлечены наземные средства и авиация.
Для борьбы с разрастающимся пожаром была направлена дополнительная помощь с островов Кос и Самос.
Кроме того, лесной пожар возник в районе Политика на острове Эвбея, а в районе Софадес округа Кардица загорелись сельскохозяйственные угодья.
Тушение этих пожаров также ведется с земли и воздуха.