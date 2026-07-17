Пожары бушуют на островах Лерос и Эвбея, а также в округе Кардиц

В Греции продолжается тушение пожаров в нескольких регионах Пожары бушуют на островах Лерос и Эвбея, а также в округе Кардиц

В Греции продолжаются работы по тушению лесных пожаров, вспыхнувших на островах Лерос и Эвбея, а также в округе Кардица.

Как сообщают греческие СМИ, на острове Лерос в Эгейском море возгорание произошло на территории полигона по сбору отходов.

Огонь быстро распространился на заросли кустарника, после чего к тушению были привлечены наземные средства и авиация.

Для борьбы с разрастающимся пожаром была направлена дополнительная помощь с островов Кос и Самос.

Кроме того, лесной пожар возник в районе Политика на острове Эвбея, а в районе Софадес округа Кардица загорелись сельскохозяйственные угодья.

Тушение этих пожаров также ведется с земли и воздуха.