В Греции продолжается борьба с лесными пожарами

В Греции продолжается шестой день борьбы с лесным пожаром, который возник в региональной единице Беотия и распространился на западную часть региона Аттика.



Площадь выгоревшей территории превысила 14,4 тыс. гектаров.

Как сообщают греческие СМИ, несмотря на то что пожар в значительной степени удалось взять под контроль, сохраняется риск его повторного распространения из-за небольших очагов возгорания, продолжающих тлеть в разных местах.

На земле продолжают работать многочисленные пожарные расчеты и подразделения лесных коммандос. С первыми лучами солнца к тушению также подключились четыре вертолета.

Согласно спутниковым данным Copernicus, к настоящему времени огнем уничтожено около 14,4 тыс. гектаров территории, из которых примерно 3,1 тыс. гектаров приходятся на Беотию, а более 11,3 тыс. гектаров - на западную часть Аттики и приграничные с Беотией районы.

Кроме того, сообщается, что огнем уничтожено около 90% горного массива Патера и значительная часть горного массива Киферон. В районе Порто-Гермено непригодными для проживания стали более 100 домов.