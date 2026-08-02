В Греции при столкновении двух пожарных вертолетов есть жертвы Причины происшествия выясняются

Два пожарных вертолета столкнулись в воздухе во время тушения крупного лесного пожара в районе Псата к западу от Афин.

По данным Пожарной службы Греции, один из пилотов после аварии смог связаться с оперативным центром.

Два члена экипажа вертолета получили легкие травмы.

На борту второго вертолета находились два человека, которых обнаружили без сознания. Позже власти сообщили, что это были граждане Греции и Дании, которые скончались.

Пострадавшим во время инцидента гражданам Греции и Великобритании оказывается медицинская помощь.

Причины происшествия выясняются.

Тем временем Греция продолжает бороться с масштабными лесными пожарами. По всей стране зарегистрировано 73 активных очага возгорания, в том числе в окрестностях Афин, Виотии, на Крите и острове Парос. По спутниковым данным, огнем уже охвачено более 5,7 тыс. гектаров территории.