В Греции обнаружен затонувший 83 года назад немецкий торпедный катер LS 6 Открытие предоставит ценные данные для истории мореплавания и подводной археологии

Немецкий легкий торпедный катер времен Второй мировой войны был обнаружен греческой поисковой командой AegeanTec на дне Ионического моря на глубине около 96 метров.

Как сообщила команда водолазов AegeanTec, местонахождение судна было установлено после многолетних технических изысканий. Отмечается, что катер стоит на дне почти вертикально и в значительной степени сохранил свою целостность.

Принадлежность судна была подтверждена путем изучения технических характеристик - конструкции корпуса, двигателей Junkers Jumo, размеров катера, а также буксировочного троса, все еще прикрепленного к носу.

По данным исследовательской группы, LS 6 был доставлен в Эгейское море для использования в немецких морских операциях после капитуляции Италии в 1943 году. Позднее он получил повреждения в результате британского авианалета и затонул в Ионическом море во время буксировки в Пирей для ремонта.

Команда водолазов отметила, что LS 6 является единственным известным на сегодняшний день сохранившимся затонувшим катером класса Leichte Schnellboot, и подчеркнула, что это открытие предоставит ценные данные для истории мореплавания и подводной археологии.​​​​​​​