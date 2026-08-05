К тушению пожара привлечены 52 пожарных, три пешие группы и 14 пожарных автомобилей

В Греции недалеко от Афин вспыхнул лесной пожар К тушению пожара привлечены 52 пожарных, три пешие группы и 14 пожарных автомобилей

В Греции продолжается борьба с лесным пожаром, который начался в области Беотия и распространился на западную часть Аттики.

Работы по тушению идут уже шестой день. Тем временем в районе Коропи недалеко от Афин вспыхнул новый лесной пожар.

Возгорание началось в низкорослой растительности неподалеку от промышленной зоны Коропи. К тушению привлечены 52 пожарных, три пешие группы и 14 пожарных автомобилей.

С воздуха пожар тушат два пожарных самолета и четыре вертолета. Муниципалитет Коропи также направил к месту возгорания автоцистерны с водой.

Генеральный секретариат гражданской защиты Греции из-за угрозы распространения огня направил жителям района предупреждения через экстренную систему оповещения 112, призвав их соблюдать меры предосторожности.

Для установления причины возгорания подразделение по борьбе с поджогами начало расследование.

Тем временем в Греции уже шестой день продолжается тушение крупного лесного пожара, который на прошлой неделе начался в области Беотия и распространился на западную часть Аттики.

По данным спутниковой системы Copernicus, огонь уничтожил уже около 14,4 тыс. гектаров территории. Во время тушения пожара два пожарных вертолета столкнулись в воздухе. В результате погибли датский пилот и греческий авиационный координатор.

Пожары в основном удалось взять под контроль, однако из-за ожидаемых высоких температур и сильного ветра во многих районах страны по-прежнему сохраняется высокий уровень пожарной опасности.