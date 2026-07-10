В результате взрыва и последующего пожара пострадали 11 человек, трое из них были интубированы

В Греции задержаны два человека в связи со взрывом в промышленной зоне В результате взрыва и последующего пожара пострадали 11 человек, трое из них были интубированы

В Греции задержаны два человека в связи со взрывом и последующим пожаром, произошедшими в автомастерской в районе Аспропиргос в регионе Аттика.

В заявлении Пожарной службы Греции сообщается, что для расследования причин происшествия на место были направлены сотрудники Управления по борьбе с поджогами.

Отмечается, что в рамках предварительной проверки на месте происшествия был проведен детальный осмотр, собраны доказательства, а также изучаются данные, касающиеся причины возгорания.

По данным ведомства, пожар, возникший во время работ с использованием кислородных баллонов, перекинулся на находившуюся на территории предприятия автоцистерну с пропаном, после чего произошел взрыв.

В заявлении говорится, что в рамках процедуры задержания на месте преступления были задержаны владелец автомастерской и оператор автоцистерны с пропаном, в которой произошел взрыв.

Подозреваемые будут переданы судебным органам по обвинению в причинении пожара и взрыва с возможным умыслом. Расследование происшествия продолжается под надзором прокуратуры.

В результате взрыва и последующего пожара, произошедших сегодня в полдень в автомастерской в Аспропиргосе, пострадали 11 человек, трое из них были интубированы. В целях безопасности дороги в этом районе временно перекрывались для движения.