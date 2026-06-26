На форуме собрались более 500 молодых специалистов из 70 стран мира

В городе Обнинск в РФ открылся IV Международный молодежный ядерный форум На форуме собрались более 500 молодых специалистов из 70 стран мира

В городе Обнинск в РФ в пятницу, 26 июня открылся IV Международный молодежный ядерный форум.

Как сообщила пресс-служба Национального исследовательского ядерного института «МИФИ», на форуме собрались более 500 молодых специалистов из 70 стран мира, еще тысячи студентов подключатся в онлайн-формате на 25 партнерских площадках.

Высокопоставленные делегации представят 10 государств. Главная тема форума — роль мечты как источника личного, профессионального и технологического развития.

Мероприятие проходит при поддержке госкорпорации «Росатом», правительства Калужской области и Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ».

Среди высоких гостей мероприятия - генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев, министр науки и высшего образования России Валерий Фальков и губернатор Калужской области Владислав Шапша. Ожидаются приветствия участникам от генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси и президента Всемирной Ядерной Ассоциации Самы Бильбао-и-Леон.



- Михаил Мишустин обратился к участникам и гостям форума

Обращаясь к участникам и гостям международного молодежного ядерного форума «Обнинск New», премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что мероприятие дает уникальную возможность увидеть, чем живет современная энергетика и другие высокотехнологичные секторы, установить полезные контакты и приобрести актуальные профессиональные навыки.

«Как подчеркивал президент Владимир Владимирович Путин, только Россия сегодня обладает компетенциями во всей технологической цепочке ядерной энергетики. А благодаря безопасности, устойчивости к внешним воздействиям атомные станции, построенные по российскому дизайну, являются самыми востребованными в мире», - отметил глава Кабмина.

По его словам, правительство усиливает поддержку развития отечественной атомной отрасли, в ближайшие годы планируется построить почти четыре десятка энергоблоков мощностью 30 ГВт, включая новейшие реакторы четвертого поколения.

Кроме того, продолжится выпуск малых атомных электростанций, будем увеличивать уже эксплуатируемый флот атомных ледоколов, который, напомню, не имеет аналогов в мире, – для применения и на глубокой воде, и на мелководье, сказал Мишустин.



«Уверен, что форум послужит укреплению технологического партнерства и сотрудничества между нашими странами, воспитанию молодых специалистов, инженеров и ученых. Желаю вам плодотворной работы, новых идей и профессиональных успехов», - подчеркнул Михаил Мишустин.

- Обращение гендиректора «Росатома»

С приветственным словом к участникам обратился генеральный директор ГК «Росатом» Алексей Лихачев.

Состав и география участников «Обнинск New» расширяются, несмотря на все международные сложности, заявил Алексей Лихачев на открытии форума.

«Год от года наш форум становится все более и более представительным, все более и более содержательным. Конечно, это делается благодаря в первую очередь патронажу президента Российской Федерации, поддержке правительства. У нас около 70 стран-партнеров. И, несмотря на все международные сложности, состав и география участников нашего форума только расширяются», - сказал глава «Росатома».

- Подписаны важные соглашения

Ректор НИЯУ МИФИ Владимир Шевченко подписал ряд важных соглашений о сотрудничестве на площадке «Обнинск NEW 2026».

«Совместное развитие образовательных программ, научные исследования, обмен опытом и технологиями — все это закладывает фундамент для долгосрочного стратегического партнерства», - заявили в НИЯУ МИФИ.

Соглашения о сотрудничестве были подписаны с «Московским заводом «Физприбор»» и ООО «Научно-производственное предприятие «Доза»».

- Площадка для диалога и развития

Международный молодежный ядерный форум «Обнинск NEW» – это ведущая международная дискуссионная площадка о ключевых технологиях, инновациях и образовании в мировой ядерной отрасли. Она посвящена обсуждению ядерных технологий для будущего, включая новые материалы и энергетические системы.

Как сообщил научно-деловой портал «Атомная энергия 2.0», крупнейшее независимое отраслевое СМИ и информационный ресурс в России и СНГ, посвященный атомной, термоядерной и водородной энергетике, форум в этом году станет международной платформой для диалога и развития сотрудничества среди молодого поколения технологической элиты и инженерных талантов атомной отрасли.

Первая часть программы форума будет посвящена молодежной повестке: как молодежные сообщества меняют мировую атомную отрасль, какие совместные проекты могут рождаться благодаря международному молодежному сотрудничеству и какую роль может сыграть Обнинск в формировании глобального сообщества молодых лидеров атомной отрасли. Также на полях форума состоятся встречи генерального директора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева с новым составом международного молодежного совета Impact Team 2050 и лидерами Сообщества студентов «Росатома».

- Атомная энергетика для будущего человечества

Во второй части программы форума пройдут пленарная и панельные сессии. На главной пленарной сессии «Атомная энергетика для будущего человечества: объединяя технологии, знания и партнерства» будут затронуты следующие темы: как сегодня меняется баланс между глобальной конкуренцией и международным партнерством в атомной отрасли, возможно ли одновременно сохранять технологическое лидерство и развивать открытое международное сотрудничество и какие компетенции становятся ключевыми для молодых специалистов в условиях глобальной конкуренции.

Тематические панельные сессии форума – «Атом для жизни – ядерная медицина», «Обнинск Тех – настоящее и будущее ядерного образования», «Квантовые технологии – профессия будущего» – посвящены обсуждениям: как атомная наука сегодня выходит далеко за рамки энергетического сектора и формирует экосистемы для подготовки специалистов нового поколения, основы для развития высокотехнологичной медицины, способствует достижению целей устойчивого развития и улучшению качества жизни населения во всех регионах планеты.

Также в рамках форума состоится еще ряд уникальных мероприятий - сессия, посвященная теме развития молодежной декларации атомного сотрудничества, где будет представлен взгляд молодежи на реализацию ее принципов – сборник историй «Живые принципы», аналитическая сессия Forecast ID – образовательный интенсив по методике президиума совета президента по науке для молодых представителей атомной и смежных отраслей, направленный на обучение стратегическому прогнозированию.

В рамках форума пройдет образовательный марафон. В течение 10 дней с 22 июня по 2 июля для молодых людей из разных стран, выбравших для построения карьеры атомную и смежные отрасли, пройдет первый этап совместной образовательной программы Корпоративной академии «Росатома» и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) для стран-новичков, а также – летний университет «Обнинск Тех» и международный женский лагерь «Невидимая сила».