Перебои с электричеством, дефицит сжиженного газа и рост цен на бензин осложнили повседневную жизнь жителей региона

В городах Эрбиль, Сулеймания и Дахук в Ираке возник бензиновый кризис из-за атак Ирана Перебои с электричеством, дефицит сжиженного газа и рост цен на бензин осложнили повседневную жизнь жителей региона

В городах Эрбиль, Сулеймания и Дахук в Курдской региональной администрации Ирака (КРАИ) после атак со стороны Ирана, вызвавших перебои с электроснабжением и проблемы с поставками сжиженного газа, начался бензиновый кризис, приведший к образованию многочасовых очередей на автозаправочных станциях.

Взаимные удары между США и Ираном, а также атаки иранских властей и связанных с ними шиитских формирований с использованием ударных беспилотников-камикадзе и ракет по Эрбилю и Сулеймании привели к остановке работы энергетических компаний, действующих в регионе.

Из-за прекращения деятельности энергетических предприятий прекратились поставки природного газа на электростанции, что вызвало перебои с электричеством по всему Ираку.

В КРАИ продолжительность подачи электроэнергии сократилась с 24 часов в сутки до 5–6 часов. На фоне сильной летней жары вновь начали использоваться генераторы, эксплуатация которых ранее была запрещена из-за загрязнения окружающей среды.

Еще одной сферой, пострадавшей из-за перебоев в цепочках поставок, стал рынок сжиженного газа. По всему Ираку жители начали выстраиваться в длинные очереди перед пунктами продажи баллонов с газом.

Цены на свободном рынке выросли с 12–15 тысяч иракских динаров (около 8–10 долларов) до 25–30 тысяч динаров (18–20 долларов).

Однако сильнее всего на население повлиял бензиновый кризис.

До начала атак цена бензина высшего качества составляла 1550 динаров (около 1 доллара) за литр, однако затем выросла до 1900 динаров (около 1,3 доллара). Цена бензина второго качества увеличилась с 1250 динаров (около 80 центов) до 1600 динаров (около 1,2 доллара), а бензина третьего качества — с 850 динаров (около 60 центов) до 1400 динаров (около 90 центов).

На фоне кризиса правительство КРАИ вмешалось в ситуацию и установило фиксированные цены: 1200 динаров на бензин первого качества, 1000 динаров — второго и 850 динаров — третьего.

Однако вместо решения проблемы это решение, по данным местных властей, еще больше усугубило ситуацию. Автозаправочные станции начали прекращать продажу топлива, заявляя: «топливо закончилось» и «бензина нет».

Перед теми АЗС, где еще продавалось топливо, образовались длинные очереди. Водители начали занимать места с ночи и ждать открытия заправок до утра.

«Правительство КРАИ не может контролировать цены из-за отсутствия собственной нефтепереработки»

Иракский энергетический эксперт Ребин Самет в интервью «Анадолу» заявил, что напряженность между Ираном и США привела к кризису на рынке нефтепродуктов в Ираке.

По его словам, из-за войны в регион перестали поступать химические компоненты, необходимые для производства бензина.

«На цены на бензин влияет несколько факторов. Один из них — прекращение производства нефтяными компаниями, работающими в стране. Из-за этого сократился объем нефти, поступающей на нефтеперерабатывающие заводы», — отметил эксперт.

Самет также указал на другие причины кризиса.

«Поскольку у правительства КРАИ нет собственной нефтеперерабатывающей инфраструктуры, оно не может контролировать цены и покрывать потребности в топливе за счет собственного производства. Еще один фактор — политические разногласия между партиями», — сказал он.

Эксперт отметил, что последствия конфликта серьезно отражаются как на топливном секторе, так и на экономике региона в целом.

«Правительство КРАИ должно отменить таможенные пошлины на химические материалы и снизить налоги для автозаправочных станций, чтобы решить кризис», — заявил Самет.

Он также добавил, что большое количество автомобилей в регионе является одним из факторов, усиливающих дефицит топлива.

«Население вынуждено перейти на субсидированный бензин»

Председатель Союза владельцев автозаправочных станций Эрбиля Джанги Меджид заявил, что из-за напряженности и столкновений между Ираном и США проблемы в регионе продолжают усугубляться.

По его словам, Эрбилю ежедневно требуется около 2 миллионов 200 тысяч литров бензина, однако сейчас удается обеспечивать поставку только 1 миллиона литров самого дешевого бензина с государственной поддержкой.

Меджид отметил, что также сократился объем коммерческих поставок бензина на АЗС — около 1 миллиона 200 тысяч литров в день.

«Причина этого — отсутствие материалов, используемых при производстве бензина. Импорт бензина высшего и второго качества сократился, а цены выросли», — пояснил он.

По словам главы ассоциации, большая часть населения региона использует бензин первого и второго качества.

«После сокращения импорта бензина первого и второго качества и роста цен вся нагрузка легла на обычный бензин. Это привело к большому скоплению людей и длинным очередям перед заправками. Кроме того, из-за напряженности и хаоса нарушился импорт бензина, который ранее частично поступал из Мосула и от правительства Ирака», — сказал Меджид.

«Население было вынуждено перейти на государственный субсидированный бензин. Сейчас такой бензин продается примерно на 25–30 заправках в день. Ранее он продавался на 22–24 станциях, то есть их количество увеличилось», - добавил он.

По словам Меджида, высокий спрос на бензин высшего и второго качества уже начал снижаться, ситуация постепенно стабилизируется, и в ближайшее время ожидается снижение цен.