В Германии число жалоб на расовую дискриминацию в 2025 году выросло более чем вдвое Этот показатель более чем вдвое превышает уровень 2021 года

В Германии количество людей, сообщивших о случаях расовой дискриминации и подавших официальные жалобы в 2025 году, увеличилось более чем в два раза по сравнению с 2021 годом.

Глава Федерального ведомства по борьбе с дискриминацией Ферда Атаман и генеральный директор Немецкой ассоциации по борьбе с дискриминацией (ADVD) Ева Андрадес представили в Берлине доклад о дискриминации за 2025 год.

Согласно отчету, в 2025 году в Федеральное ведомство по борьбе с дискриминацией поступило 13 067 жалоб, связанных с различными формами дискриминации.

Для сравнения: в 2021 году было зарегистрировано 7 750 жалоб, в 2022-м - 8 827, в 2023-м - 10 772, а в 2024-м - 11 405. Таким образом, в 2025 году число обращений достигло рекордного уровня.

Наибольшее количество жалоб - 4 571 касалось дискриминации по признаку расовой и этнической принадлежности. В докладе отмечается, что этот показатель более чем вдвое превышает уровень 2021 года.

Авторы отчета подчеркивают, что сегодня расистские взгляды все чаще выражаются открыто. В предыдущие годы по данной категории было зарегистрировано: 2 054 жалобы в 2021 году, 2 914 - в 2022-м, 3 409 - в 2023-м и 3 858 - в 2024-м.

Второе место по количеству обращений заняли жалобы, связанные с инвалидностью и хроническими заболеваниями - 3 015 случаев. Далее следуют жалобы по признаку пола (2 407), возраста (1 261), а также религии и мировоззрения (733).

Среди сфер, где чаще всего фиксировались случаи дискриминации - рынок труда - 3 670 жалоб; доступ к услугам и товарам - 1 927; государственные учреждения - 1 466; общественные места - 835; образование - 603; полиция и судебная система - 505; жилищная сфера - 488; здравоохранение - 474.

Это лишь видимая часть айсберга

Ферда Атаман заявила, что люди в Германии ежедневно сталкиваются с дискриминацией на работе, при поиске жилья и во время совершения покупок.

По ее словам, зарегистрированные 13 067 жалоб представляют собой лишь часть реальной картины.

«Это только верхушка айсберга», - подчеркнула Атаман, отметив, что многие пострадавшие не имеют возможности защитить свои права.

Она также сообщила, что наибольшее число жалоб связано именно с расовой дискриминацией, а каждая четвертая жалоба в 2025 году касалась случаев дискриминации в государственных учреждениях.

При этом Атаман раскритиковала действующий Закон о равном обращении, указав, что он не обеспечивает защиту граждан от дискриминации со стороны государственных органов.

По ее словам, государство фактически вывело себя из-под действия антидискриминационного законодательства.

Глава ведомства также выразила недовольство недостаточной поддержкой со стороны правительства, заявив, что рекомендации специалистов игнорируются, а центры консультирования по вопросам дискриминации не получают достаточного финансирования.

Она подчеркнула необходимость реформирования Закона о равном обращении, поскольку люди, пытающиеся противостоять дискриминации, сталкиваются с серьезными препятствиями.

Дискриминация - реальная и широко распространенная проблема

Генеральный директор ADVD Ева Андрадес отметила, что число людей, обращающихся за консультационной помощью по вопросам дискриминации, растет из года в год, а возможности профильных центров уже практически исчерпаны.

По ее словам, чаще всего обращения касаются расовой дискриминации, однако увеличивается и количество жалоб по другим основаниям.

«Дискриминация - это реальная проблема, и в Германии она широко распространена», - заявила Андрадес.

Она подчеркнула, что политикам необходимо принимать более решительные меры, поскольку жертвы дискриминации и организации, оказывающие им поддержку, остаются без должного внимания и помощи.