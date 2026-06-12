Матч Турции с Австралией начнется в 06:00 по немецкому времени, любители футбола соберутся в мечети после утренней молитвы, чтобы вместе посмотреть игру

В Германии турки будут испытывать азарт чемпионата мира по футболу в мечети Матч Турции с Австралией начнется в 06:00 по немецкому времени, любители футбола соберутся в мечети после утренней молитвы, чтобы вместе посмотреть игру

В мечети Мурадийе в немецком городе Дуйсбург при Турецко-исламского союза по делам религии (DİTİB), будет организована специальная программа, включающая утреннюю молитву, угощение завтраком и совместный просмотр матча, посвященного первой игре сборной Турции по футболу против Австралии в рамках Чемпионата мира по футболу 2026 года.

На мероприятии, которое пройдет в Дуйсбурге, где проживает многочисленная турецкая община, граждане сначала соберутся 14 июня на утреннюю молитву, затем примут участие в угощении супом и тостами, а после этого вместе посмотрят матч Турции с Австралией.

Председатель ассоциации мечети DİTİB Duisburg-Hochfeld Толга Авкапан в заявлении корреспонденту «Анадолу» отметил, что дети, молодежь, семьи и пожилые люди будут вместе переживать эмоции, связанные с выступлением национальной сборной.

Авкапан, который работает учителем в Дуйсбурге, где проживает уже около 35 лет, рассказал, что идея мероприятия принадлежит молодым людям из руководства мечети,: «Такие мероприятия, как чемпионат мира по футболу, объединяют турок, проживающих за рубежом, вокруг общих национальных чувств».

Авкапан подчеркнул, что турки, проживающие за рубежом, придают большое значение сохранению своих национальных, культурных и исторических ценностей, и в связи с этим отметил, что национальная сборная будет представлять турецкую общину на Чемпионате мира.

Отметив, что мероприятие соберет под одной крышей представителей разных возрастных групп, он сказал: «Обычно мы бы смотрели матч в помещении нашей мечети. Однако из-за большого спроса со стороны прихожан мы решили установить палатки на парковке мечети и смотреть матч на большом экране».

Авкапан пригласил на мероприятие всех граждан, как мужчин, так и женщин.

•⁠ ⁠Мечети занимают центральное место в общественной жизни

Заместитель председателя ассоциации мечети «Мурадийе» ДИТИБ в Дуйсбурге-Хохфельде Мустафа Каймак, в свою очередь, отметил, что мечети являются не только местами отправления культа, но и центрами проведения общественных мероприятий.

По его словам, мечети принимают у себя мероприятия, посвященные молодежи, образованию и семье, Каймак сообщил, что в рамках мероприятия, организованного под руководством молодежных отделений, будет совершаться утренняя молитва, будут предлагаться угощения, и таким образом все смогут вместе прожить эмоции национального матча.

•⁠ ⁠Мероприятие вызвало интерес в социальных сетях



Секретарь мечети и ответственный за работу с молодежью Огузхан Авкапан рассказал, что мероприятие организовано совместно с молодежью и руководством мечети: «После публикации афиши мы получили много положительных отзывов как из Германии, так и из Турции».



Отметив, что целью таких мероприятий является объединение молодежи и членов общины, Авкапан добавил: «Мы очень рады, что это мероприятие стало примером для других мечетей и общественных организаций».



Один из молодых людей, участвовавших в подготовке мероприятия Серхат Авкапан в свою очередь подчеркнул, что деятельность мечетей в Европе в значительной степени осуществляется на добровольной основе, и выразил радость от того, что они внесли свой вклад в достижение того уровня, которого сегодня достигли мечети, служащие турецкому сообществу.



Еще один волонтер, участвовавший в подготовке, Юсуф Кайхан, добавил, что они рады проводить подобные мероприятия в мечетях, построенных турками-эмигрантами благодаря многолетнему труду.

•⁠ ⁠Болельщики объединяются вокруг национальной сборной

Цель программы — объединить турецких граждан разных возрастных групп вокруг поддержки национальной сборной и внести вклад в социально-культурную деятельность мечетей.

Матч Турции с Австралией начнется в 06:00 по немецкому времени, любители футбола​​​​​​​ соберутся в мечети после утренней молитвы, чтобы вместе посмотреть игру.