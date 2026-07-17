В Германии сторонницу террористической группировки NSU приговорили к двум годам заключения На протяжении всего судебного процесса Эмингер отказывалась давать показания

Высший земельный суд Дрездена приговорил 45-летнюю Сюзанн Эмингер к двум годам лишения свободы за поддержку неонацистской террористической группировки «Национал-социалистическое подполье» (NSU), жертвами которой стали десять человек, в том числе восемь граждан турецкого происхождения.

Суд признал Эмингер виновной в поддержке террористической организации в трех эпизодах, а также в пособничестве вооруженному ограблению. Исполнение назначенного ей наказания было условно приостановлено.

Федеральная прокуратура требовала приговорить обвиняемую к четырем годам тюрьмы. По версии следствия, Эмингер передала участнице NSU Беате Цшепе свое удостоверение личности и карту медицинского страхования, а также помогла арендовать автодом, использовавшийся группировкой при последнем ограблении банка в 2011 году.

На протяжении всего судебного процесса Эмингер отказывалась давать показания.

Ее супруг Андре Эмингер в 2018 году также был осужден за поддержку NSU и приговорен к двум с половиной годам лишения свободы.

- Деятельность NSU

О существовании группировки NSU и ее причастности к серии преступлений стало известно 4 ноября 2011 года. В период с 2000 по 2007 год ее участники убили десять человек, в том числе восемь турок, организовали как минимум два взрыва и совершили 15 ограблений банков.

Серьезные подозрения вызвало уничтожение сотрудниками Федерального ведомства по охране конституции документов, связанных с ультраправыми группами и их осведомителями, спустя несколько дней после раскрытия NSU.

Участники группировки Уве Бёнхардт и Уве Мундлос были найдены мертвыми 4 ноября 2011 года в автодоме, где они скрывались после ограбления банка. Официально утверждалось, что они покончили с собой.

- Судебный процесс

Беате Цшепе, единственная оставшаяся в живых участница NSU, после гибели сообщников подожгла конспиративную квартиру и сдалась полиции.

Процесс по делу NSU начался в Высшем земельном суде Мюнхена в 2013 году. Приговор был оглашен 11 июля 2018 года. Цшепе получила пожизненное заключение, еще четверо обвиняемых, помогавших группировке, были приговорены к срокам от двух с половиной до десяти лет.

Для расследования деятельности NSU и ее возможных связей с государственными структурами были созданы комиссии в Бундестаге и парламентах нескольких федеральных земель. Однако проведенные расследования не смогли полностью развеять сохраняющиеся вопросы.

Тот факт, что неонацистская группировка в течение многих лет оставалась вне поля зрения немецких силовых ведомств, а ее участники контактировали с информаторами спецслужб, вызвал широкий общественный и политический резонанс в Германии.