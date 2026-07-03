Немецкий союз автопроизводителей (VDA) отмечает, что до 2035 года в отрасли может произойти сокращение ещё 125 тыс. рабочих мест

В Германии рабочие Mercedes-Benz выступили против планов по введению «40-часовой рабочей недели» и «мер экономии» Немецкий союз автопроизводителей (VDA) отмечает, что до 2035 года в отрасли может произойти сокращение ещё 125 тыс. рабочих мест

Работники компании Mercedes-Benz, производителя автомобилей класса «люкс», провели по всей стране массовые протесты против планов руководства компании по увеличению рабочего времени и сокращению расходов.

По призыву крупнейшего профсоюза страны IG Metall более 33 тысяч рабочих, прекративших работу на заводах Mercedes-Benz в Штутгарте, Зиндельфингене, Унтертюркхайме, Бремене, Раштатте, Берлине, Дюссельдорфе, Гамбурге, Аффальтербахе и Гермерсхайме, провели акции протеста у ворот заводов.

В центре протестов — требование руководства Mercedes-Benz увеличить еженедельную продолжительность рабочего времени на 5 часов до 40 часов без повышения заработной платы.

Руководство компании объявило, что откладывает выплату специальной премии за реструктуризацию, которая должна была быть выплачена в июле, до апреля следующего года, и что эта выплата может быть полностью отменена.

В письме, направленном работникам, утверждается, что ситуация в Германии является «драматической», и для сохранения глобальной конкурентоспособности меры по экономии являются неизбежными.

На первом этапе 90 тысяч из примерно 108 тысяч работников в Германии лишатся премии, которая должна была быть выплачена в июле.

- Давление на работников автомобильной отрасли усилилось

Генеральный председатель профсоюза IG Metall Кристиане Беннер, встретившаяся с рабочими на заводе в Дюссельдорфе, обратила внимание на то, что давление на работников автомобильной отрасли усилилось.

Подчеркнув, что работодатели используют процесс трансформации в качестве предлога для сокращения заработной платы, рабочего времени и социальных прав, Беннер заявила: «Неужели от работников ожидают, что они откажутся от своих прав, гарантированных трудовыми договорами, в то время как акционеры получают рекордные прибыли? Ни в коем случае! Так вы уничтожаете будущее и доверие».

По ее словам, будущее сильной автомобильной промышленности зависит от инвестиций в производственные предприятия и работников: «Мы также ожидаем четкого сигнала от политиков. Нельзя разрушать промышленное сердце страны. Нам нужна активная промышленная политика, которая будет защищать рабочие места и заводы с помощью инвестиций».

Председатель производственного совета Mercedes-Benz Эргун Люмали, выступивший на протесте в Зиндельфингене, также заявил, что такой подход руководства вызывает среди работников большую неопределенность и снижение мотивации.

«Мы постоянно сталкиваемся с новыми проблемами: навязывание бесплатных сверхурочных, урезание прав по коллективным договорам, перенос производства и функций за границу, а также нападки на существующие модели труда» - отметил он.

Председатель регионального отделения IG Metall в Баден-Вюртемберге Барбара Реш в своём выступлении перед заводом в Раштатте подчеркнула, что 35-часовая рабочая неделя не ушла в прошлое: «Руководство Mercedes очень наглядно демонстрирует, как не следует вести дела. Хорошие коллективные договоры — это не конкурентное преимущество, а работники — не расходный материал».

Председатель регионального отделения IG Metall в Берлине-Бранденбурге-Саксонии Ян Отто, в свою очередь, заявил, что навязывание неоплачиваемых сверхурочных является «абсурдом» с точки зрения политики занятости и не приведет ни к сохранению рабочих мест, ни к привлечению новых заказов.

Поддержка со стороны работников Audi и BMW

В поддержку сопротивления работников Mercedes-Benz поступили сообщения о солидарности от других работников немецкой автомобильной промышленности. Председатель производственного совета BMW Мартин Киммих заявил, что руководители, не способные предложить иного решения в условиях кризиса, кроме навязывания 40-часовой рабочей недели, не умеют читать дух времени.

Председатель производственного совета Audi Йорг Шлагбауэр, в свою очередь, охарактеризовал действия работодателей как «умышленный фол» и предупредил: «Мы знаем, как будет развиваться этот план: сначала Штутгарт, затем Вольфсбург, а за ними последуют Мюнхен и Ингольштадт».

Структурный кризис в немецкой автомобильной промышленности углубляется

Между тем руководство Mercedes-Benz отметило, что производственные мощности в Германии значительно превышают спрос, а BMW на днях снизила прогноз по прибыли и объявила о сокращении рабочих мест.

Крупнейший в Европе автопроизводитель Volkswagen также разрабатывает новый план экономии на миллиарды евро, ставящий под угрозу десятки тысяч рабочих мест. Ожидается, что этот план, который компания пока официально не обнародовала, встретит сильное сопротивление со стороны профсоюзов, а также правительства земли Нижняя Саксония, являющегося вторым по величине акционером Volkswagen.

Ожидается, что наблюдательный совет VW примет решение по этому плану в четверг, а профсоюз IG Metall заявил, что волна протестов распространится и на другие компании-производители и поставщиков в автомобильной отрасли.

Автомобильная отрасль, являющаяся локомотивом экономики страны, сталкивается не только с жесткой конкуренцией со стороны Китая, но и с угрозой введения «таможенных пошлин» со стороны США — одного из важнейших экспортных рынков.

Кризис в автомобильной промышленности, составляющей основу немецкой экономики, возник в результате сложного взаимодействия незаметных тенденций, структурных проблем и геополитических рисков.

На долю сектора приходится 5 % совокупной добавленной стоимости и 3 % занятости в Германии, а по объему выручки он является безусловно крупнейшим промышленным сектором.

В 2025 году автопроизводители реализовали экспорт на сумму около 280 млрд евро. Эта сумма соответствует 16,2 % от общего объема экспорта.

По данным на конец 2025 года в немецкой автомобильной промышленности, без учета поставщиков, было занято около 725 тысяч человек, при этом уровень занятости в отрасли сократился на 6,2 % по сравнению с 2024 годом. Около 14 % работников промышленности заняты в автомобильной отрасли.

Немецкий союз автопроизводителей (VDA) отмечает, что до 2035 года в отрасли может произойти сокращение ещё 125 тыс. рабочих мест.