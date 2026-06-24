На фоне остановки железнодорожного сообщения по всей стране значительное число пассажиров столкнулось с трудностями в поездках

В Германии по всей стране встали поезда из-за сбоя в системе радиосвязи На фоне остановки железнодорожного сообщения по всей стране значительное число пассажиров столкнулось с трудностями в поездках

В Германии приостановилось движение поездов по всей стране из-за сбоя в цифровой системе железнодорожной радиосвязи.

Как сообщил представитель немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn агентству DPA, из-за неисправности в системе радиосвязи движение поездов было временно остановлено на всей территории страны.

Представитель отметил, что для устранения сбоя мобилизованы все имеющиеся технические ресурсы.

Член правления Deutsche Bahn Эвелин Палла в комментарии газете Bild заявила о попытках обеспечить доставку поездов на станции, чтобы пассажиры могли покинуть составы. «После этого нам предстоит устранить проблему, причины которой пока до конца не установлены», - сказала она.

Немецкие СМИ сообщают, что часть поездов в настоящее время остается на станциях, тогда как составы, остановившиеся на путях, по возможности направляют к ближайшим вокзалам.

На фоне остановки железнодорожного сообщения по всей стране значительное число пассажиров столкнулось с трудностями в поездках.

Сообщается, что Deutsche Bahn в связи с масштабным сбоем предоставляет пассажирам ваучеры на такси и размещение в гостиницах.