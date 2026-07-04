По результатам опросов, проводимых в стране, AfD занимает лидирующие позиции, набирая 27–29 % голосов

В Германии Крупалла и Вайдель вновь избраны сопредседателями партии AfD По результатам опросов, проводимых в стране, AfD занимает лидирующие позиции, набирая 27–29 % голосов

Депутаты Федерального парламента Германии Тино Крупалла и Алиса Вайдель вновь избраны сопредседателями ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD).



Выборы руководства партии состоялись на 17-м очередном съезде AfD, прошедшем в городе Эрфурт в земле Тюрингия.



Крупалла, занимавший пост сопредседателя AfD с 2019 года, вновь избран на эту должность, набрав 70 % голосов делегатов.



Вайдель, которая занимала пост сопредседателя партии с 2022 года, также набрала 81,3 % голосов и вновь избрана на эту должность.



По результатам опросов, проводимых в стране, AfD занимает первое место, набирая 27–29 % голосов.