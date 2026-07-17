В Германии из-за сильного шторма погиб один человек В отдельных районах диаметр градин достигал пяти сантиметров

В результате сильного шторма, сопровождавшегося ливнями и градом, который обрушился на ряд регионов Германии погиб один человек, еще несколько получили ранения.

Как сообщают немецкие СМИ со ссылкой на данные полиции и пожарных служб, трагедия произошла в городе Карлсруэ федеральной земли Баден-Вюртемберг, где человек погиб под упавшим во время шторма деревом.

Непогода привела к подтоплению дорог, а также повреждению автомобилей и светофоров. Пострадали велосипедист и двое детей, на которых упали ветви деревьев.

По данным властей, в Карлсруэ пожарные расчеты выезжали более чем на 250 вызовов. В ликвидации последствий стихии были задействованы около 400 пожарных и 50 сотрудников Федерального агентства технической помощи (THW).

В городах Пфорцхайм, Людвигсбург, Ульм и районе Ремс-Мур экстренные службы устраняли последствия подтоплений, убирали поваленные деревья, обломки кровель и ликвидировали возгорания, вызванные ударами молний.

В Ульме дерево упало на движущийся автомобиль, а в коммуне Некартайльфинген навес обрушился на четыре машины. В отдельных районах диаметр градин достигал пяти сантиметров.

В Саарбрюккене федеральной земли Саар из-за ливней, сильного ветра и гроз пожарные более 50 раз выезжали на происшествия. В одном из зданий ударом молнии был поврежден дымоход, обломки которого упали на прилегающую территорию. В Баварии сильные осадки стали причиной серии ДТП на автомагистрали А8: автомобили теряли управление на участках со скоплением воды. В результате аварий пострадали несколько человек.

Немецкая метеорологическая служба (DWD) предупредила, что в пятницу сильные грозы ожидаются в северных, восточных и юго-западных регионах страны.

По прогнозам синоптиков, местами за короткое время может выпасть от 25 до 40 литров осадков на квадратный метр, а локально - до 60 литров. Скорость ветра может достигать 100 км/ч, а в отдельных районах - до 110 км/ч.

DWD призвала жителей соблюдать осторожность в связи с угрозой крупного града, внезапных наводнений, падения деревьев и ударов молний.