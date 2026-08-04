В Гватемале в связи с активизацией вулкана Фуэго объявлен приказ об эвакуации

Nariman Mehdiyev, Ayşe İrem Çakır
04 Августа 2026•Обновить: 04 Августа 2026
В связи с активизацией вулкана Фуэго, расположенного в центральноамериканской стране Гватемале, жителям прилегающих районов дано распоряжение об эвакуации.
В заявлении Управления по чрезвычайным ситуациям Гватемалы (CONRED) сообщается, что вулкан Фуэго, расположенный примерно в 50 километрах к юго-западу от столицы, пробудился вчера утром по местному времени.
В заявлении отмечается, что интенсивность извержения в течение дня постепенно нарастала, и были отданы приказы об эвакуации жителей двух деревень, расположенных в окрестностях вулкана.
Объявлен «оранжевый» уровень тревоги, и содержится предупреждение о возможном распространении пепла на прилегающие районы.
Автомагистраль, проходящая вблизи этого района, была закрыта для движения, а в школах, расположенных неподалеку, приостановлено обучение.
Институт сейсмологии, вулканологии и метеорологии Гватемалы отмечает, что интенсивность извержения усилилась.
Вулкан «Фуэго», высота которого достигает 3 763 метров, считается одним из самых активных вулканов Центральной Америки.
В 2018 году произошло извержение этого вулкана, в результате которого погибли около 200 человек.