Вулкан «Фуэго», высота которого достигает 3 763 метров, считается одним из самых активных вулканов Центральной Америки

В Гватемале в связи с активизацией вулкана Фуэго объявлен приказ об эвакуации Вулкан «Фуэго», высота которого достигает 3 763 метров, считается одним из самых активных вулканов Центральной Америки

В связи с активизацией вулкана Фуэго, расположенного в центральноамериканской стране Гватемале, жителям прилегающих районов дано распоряжение об эвакуации.

В заявлении Управления по чрезвычайным ситуациям Гватемалы (CONRED) сообщается, что вулкан Фуэго, расположенный примерно в 50 километрах к юго-западу от столицы, пробудился вчера утром по местному времени.

В заявлении отмечается, что интенсивность извержения в течение дня постепенно нарастала, и были отданы приказы об эвакуации жителей двух деревень, расположенных в окрестностях вулкана.

Объявлен «оранжевый» уровень тревоги, и содержится предупреждение о возможном распространении пепла на прилегающие районы.

Автомагистраль, проходящая вблизи этого района, была закрыта для движения, а в школах, расположенных неподалеку, приостановлено обучение.

Институт сейсмологии, вулканологии и метеорологии Гватемалы отмечает, что интенсивность извержения усилилась.

Вулкан «Фуэго», высота которого достигает 3 763 метров, считается одним из самых активных вулканов Центральной Америки.

В 2018 году произошло извержение этого вулкана, в результате которого погибли около 200 человек.