Перед началом встречи фанаты сыграли в футбол, а также исполнили национальный гимн, поддержав свою команду

В Гане продолжается ажиотаж вокруг чемпионата мира Перед началом встречи фанаты сыграли в футбол, а также исполнили национальный гимн, поддержав свою команду

Ганские болельщики с большим волнением следили за матчем второго тура группы L чемпионата мира по футболу 2026 между сборными Англии и Ганы.

Турнир, который проходит в США, Мексике и Канаде, продолжается. В столице Ганы, Аккре для просмотра матча был установлен большой экран, у которого собрались болельщики.

Перед началом встречи фанаты играли в футбол, а также исполнили национальный гимн, поддержав свою команду. Ганцы с большим волнением следили за ходом матча, а некоторые из них не смогли сдержать слез.

Ирен Коулман, наблюдавшая за игрой у установленного экрана, сказала, когда шла смотреть этот матч, предполагала, что Гана победит или сыграет вничью. «Поэтому я была уверена: если Гана не выиграет, то точно добьется ничьей», - сказала она.

Джеймс Галида отметил, что матч получился очень хорошим. «Я был абсолютно уверен, что встреча завершится со счетом 0:0. Ребята действительно отлично справились. Сегодня Гана заставила нас гордиться», - сказал он.

По словам Майкла Кваси Тана, он рассчитывал на то, что его команде удастся забить Англии, однако по ходу матча соперник постоянно владел мячом на их половине поля, поэтому команде пришлось сосредоточиться на обороне. В результате, отметил он, ничья стала лучшим результатом, которого удалось добиться.

Матч второго тура группы L чемпионата мира по футболу 2026 года между Англией и Ганой завершился вничью.