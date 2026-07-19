В Гайане потерпел крушение паром со 116 пассажирами на борту

Aynur Şeyma Asan, Ulviyya Amoyeva
19 Июля 2026•Обновить: 19 Июля 2026
В Гайане опрокинулся паром, перевозивший 116 пассажиров.
По данным BBC Гайаны, паром MV Barima опрокинулся во время рейса из столицы Джорджтауна в район Порт-Кайтума.
Министр общественных работ Гайаны Хуан Эджхилл сообщил в соцсетях, что когда поступило сообщение об инциденте в 23.00, судно следовало из Джорджтауна в Порт-Кайтума.
Паром смогли обнаружить после того, как находящиеся на борту зажгли сигнальные ракеты. В настоящий момент идет спасательная операция.
Эджхилл также отметил, что на пароме MV Barima, построенном в 1939 году, имелись 250 спасательных жилетов, 2 жесткие спасательные шлюпки и 6 надувных спасательных плотов.
По данным властей, 8 человек удалось спасти, работы по спасению остальных пассажиров и членов экипажа продолжаются.