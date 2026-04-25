В Газе скончалась палестинская девочка, получившая тяжелое ранение со стороны израильских военных Дуa Мухаммад Сулейман Рахим, получившая тяжелое ранение в результате стрельбы со стороны израильских военных в городе Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа, скончалась 25 апреля

Палестинская девочка, получившая тяжелое ранение в результате огня, открытого со стороны израильских военных в секторе Газа, скончалась спустя несколько дней после инцидента.

Как сообщает палестинское информагентство WAFA, Дуa Мухаммад Сулейман Рахим, тяжело раненая несколько дней назад в результате огня израильских военных в городе Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа, скончалась 25 апреля.

По данным медицинских источников, один человек получил ранения в результате огня, открытого израильскими военно-морскими силами у побережья города Газа.

Кроме того, сообщается о периодических обстрелах с применением израильской военной техники в восточной части лагеря беженцев Мегази.

Между тем израильская армия продолжает снос жилых домов в восточных районах города Газа.