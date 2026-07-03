В Газе при ударе израильского БПЛА погиб ребенок, еще один пострадал Дрон атаковал детей, набиравших воду за мечетью в городе Газа

В результате удара израильского БПЛА по детям, набиравшим воду на востоке города Газа, один ребенок погиб, еще один получил ранения.

Как сообщили в Главном управлении гражданской обороны в Газе, израильский дрон нанес удар по двум детям из семьи Тутах, которые набирали воду за Большой мечетью Омара на востоке города Газа.

По данным Минздрава в Газе, в результате израильских атак со дня прекращения огня в эксклаве погибли 1 059 палестинцев, еще 3 429 человек получили ранения.

