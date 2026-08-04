Ограничения на выезд пациентов из сектора Газа и серьезная нехватка необходимого лечения угрожают жизни около 11 тыс. онкологических больных

В Газе из-за нехватки лекарств ежедневно умирают трое онкологических больных Ограничения на выезд пациентов из сектора Газа и серьезная нехватка необходимого лечения угрожают жизни около 11 тыс. онкологических больных

В секторе Газа из-за нехватки необходимых лекарств и возможностей для лечения ежедневно умирают трое онкологических больных.

Директор Онкологического центра Газы Мухаммед Абу Нада предупредил о беспрецедентном ухудшении состояния пациентов с онкологическими заболеваниями.

По его словам, ограничения на выезд больных за пределы сектора Газа и серьезные проблемы с доступом к необходимому лечению угрожают жизни около 11 тысяч пациентов.

Абу Нада отметил, что из-за отсутствия необходимых методов лечения и прекращения специализированной медицинской помощи ежедневно трое онкологических больных умирают от осложнений, вызванных заболеванием.

Около 4 тысяч пациентов с официальными направлениями на лечение за пределами Газы ожидают выезда

По словам Абу Нады, около 4 тысяч пациентов получили официальные направления на диагностику и лечение за пределами сектора Газа, однако не могут покинуть эксклав из-за жестких ограничений Израиля на пограничных переходах и их фактического закрытия.

Он подчеркнул, что система здравоохранения в секторе испытывает острую нехватку ресурсов. В частности, отсутствуют возможности для проведения лучевой терапии, а с поставками препаратов для химиотерапии возникают серьезные трудности.

Врачи вынуждены принимать критические решения из-за нехватки возможностей

Абу Нада сообщил, что противоопухолевые препараты занимают первое место в списке дефицитных медицинских средств их нехватка составляет 61%. Он также отметил, что онкологические центры пострадали в результате израильских атак.

По его словам, медицинские бригады вынуждены принимать крайне тяжелые решения. Из-за невозможности проводить лучевую терапию и трудностей с выездом пациентов за пределы сектора в некоторых случаях рака молочной железы на ранней стадии врачи вынуждены прибегать к полной мастэктомии.

Призыв к срочной помощи

Абу Нада призвал международные организации здравоохранения срочно принять меры для обеспечения устойчивых и достаточных поставок в сектор Газа лекарств, необходимых онкологическим больным, прежде всего препаратов для химиотерапии.

Палестинский представитель также призвал облегчить выезд пациентов, нуждающихся в лучевой и химиотерапии за пределами сектора, и гарантировать им доступ к медицинской помощи, необходимой для сохранения жизни.

Сектор здравоохранения сильнее всего пострадал от израильских атак и блокады

Онкологические больные в Газе оказались в крайне тяжелом положении после того, как Онкологический центр Газы был в значительной степени разрушен и выведен из строя в ходе израильских атак.

Система здравоохранения стала одной из наиболее пострадавших сфер в секторе Газа, который подвергся масштабным разрушениям после начала израильских атак в октябре 2023 года.

Многие больницы и медицинские центры прекратили работу, а ограничения на ввоз лекарств и медицинских материалов в условиях израильской блокады еще больше ухудшили положение пациентов.

Дополнительную угрозу для тяжелобольных создает отсутствие регулярной возможности выезда из сектора Газа на лечение. Несмотря на вступившее в силу 10 октября 2025 года соглашение о прекращении огня, израильская армия продолжает наносить удары, а пересечение пограничных пунктов остается существенно ограниченным.