В Газе закончились почти половина жизненно важных лекарств В настоящее время отсутствуют 47% жизненно важных лекарств, 59% медицинских расходных материалов и 87% лабораторных тестовых материалов, сообщили в Минздраве

В секторе Газа, где Израиль продолжает удары несмотря на режим прекращения огня и ограничивает ввоз гуманитарной помощи и медикаментов, закончились 47 процентов жизненно важных лекарств.

В заявлении Министерства здравоохранения Газы подчеркивается, что кризис, вызванный нехваткой лекарств, медицинских расходных материалов и лабораторного оборудования, продолжает стремительно углубляться.

«В настоящее время отсутствуют 47 процентов жизненно важных лекарств, 59 процентов медицинских расходных материалов и 87 процентов лабораторных тестовых материалов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сильнее всего нехватка медикаментов и оборудования затронула онкологических больных, отделения гематологии, первичной медицинской помощи, нефрологии и диализа, а также психиатрические службы.

Кроме того, полностью исчерпаны медицинские расходные материалы, необходимые для операций на глазах, катетеризации сердца и проведения диализа.

Подчеркивается, что дефицит лабораторных материалов для общего анализа крови, анализа газов крови и биохимических исследований ставит под серьезную угрозу диагностику и лечение пациентов.

В Минздраве Газы заявили, что полное отсутствие ряда материалов препятствует работе медицинского персонала и усугубляет страдания пациентов, призвав срочно организовать поставки медицинской помощи в лечебные учреждения.

Несмотря на режим прекращения огня, Израиль продолжает атаки на сектор Газа и ограничивает прохождение гуманитарной помощи через пограничные переходы, что осложняет жизнь палестинцев во всех сферах.

В условиях продолжающихся ударов по больницам и медицинским учреждениям нехватка запчастей для медицинского оборудования и дефицит лекарств серьезно угрожают оказанию помощи более чем 172 тысячам раненых и большому числу пациентов, ожидающих лечения.