Минздрав Газы сообщил, что с октября 2023 года число жертв достигло десятков тысяч

В Газе в результате израильских атак за последние 24 часа погибли 5 палестинцев Минздрав Газы сообщил, что с октября 2023 года число жертв достигло десятков тысяч

В результате атак израильской армии на сектор Газа за последние 24 часа, несмотря на режим прекращения огня, погибли 5 палестинцев.

В письменном заявлении Министерства здравоохранения Газы говорится, что представлены последние данные о потерях в ходе продолжающихся с октября 2023 года атак Израиля.

Сообщается, что за последние 24 часа в больницы Газы были доставлены 5 погибших и 8 раненых.

Отмечается, что с момента вступления в силу перемирия 10 октября 2025 года в результате израильских атак погибли 997 человек, 3 152 получили ранения, а из-под завалов были извлечены 784 тела.

Общее число погибших в результате атак Израиля на сектор Газа с октября 2023 года увеличилось до 73 008 человек, число раненых — до 173 260.

Также отмечается, что под завалами в секторе Газа по-прежнему остаются тысячи тел погибших.