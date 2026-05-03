Обстрелу подверглись город Хан-Юнус, а также лагерь беженцев Джебалия

В Газе в результате атак Израиля погибли двое палестинцев, включая ребенка Обстрелу подверглись город Хан-Юнус, а также лагерь беженцев Джебалия

В результате атак израильской армии на город Хан-Юнус на юге сектора Газа и лагерь беженцев Джебалия на севере эксклава, погибли два человека, включая ребенка.

По данным источников в больницах и показаниям очевидцев, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) израильской армии нанес удар по группе мирных жителей в районе Кайзан-Абу-Решван.

В результате атаки 15-летний Рияд Наджи Немр Абу Немр погиб на месте, двое раненых были доставлены в больницу «Насер».

Израильские военные также открыли огонь в лагере беженцев Джебалия на севере Газы. В результате атаки на квартал Ходжа тяжелые ранения получил 46-летний Ахмед Рамадан Хереш, который позже скончался в больнице «Шифа».

В квартале Аз-Зейтун на юго-востоке города Газа в результате огня, открытого израильскими силами, был ранен пятилетний палестинец

Кроме того, израильская армия в течение ночи наносила артиллерийские удары по южным и восточным районам Хан-Юнуса, что привело к масштабным разрушениям.

Сообщается, что обстрелянный район находится за пределами так называемой «Желтой линии», где дислоцированы израильские военные.



Несмотря на режим прекращения огня, израильская армия продолжает атаки в секторе Газа. В этой связи ООН 30 апреля подтвердила, что Израиль вышел за пределы «Желтой линии», установленной в рамках соглашения о прекращении огня от 10 октября 2025 года, и создал новую линию, расширив оккупированную зону.​​​​​​​

