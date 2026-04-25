В Габале состоялась встреча президентов Азербайджана и Украины

Президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в Азербайджане.

В Габале состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Украины Владимиром Зеленским в формате один на один, а затем в расширенном составе.

В ходе беседы с удовлетворением были отмечены предыдущие встречи главы государства с Владимиром Зеленским, выражена уверенность в том, что данный визит президента Украины в страну создаст хорошие возможности для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества. Был проведен обмен мнениями по расширению сотрудничества во многих направлениях, в том числе в энергетической сфере, обсуждены вопросы взаимодействия в области сельского хозяйства, затронута деятельность Межправительственной комиссии.

Зеленский высоко оценил гуманитарную поддержку Украины со стороны Азербайджана, а также внимание и заботу азербайджанского государства к украинским детям, выразив за это благодарность президенту Ильхаму Алиеву. Было отмечено, что в ближайшее время запланирован визит группы украинских студентов в Азербайджан для реабилитации, а также для знакомства с культурой и искусством страны.