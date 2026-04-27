Переговоры двух лидеров продолжаются в расширенном составе

В Габале проходит встреча президента Азербайджана и премьер-министра Чехии Переговоры двух лидеров продолжаются в расширенном составе

В Габале проходит встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем в расширенном составе.

В Габала состоялась церемония официальной встречи премьер-министра Чехии Андрея Бабиша.

На площади, где были подняты государственные флаги Азербайджана и Чехии, был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил главу чешского правительства. Начальник почетного караула отдал рапорт премьер-министру Чехии, после чего прозвучали государственные гимны двух стран.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед лидерами двух государств.

Затем состоялось представление членов делегаций Азербайджана и Чехии, после чего было сделано официальное фото.



После церемонии лидеры двух стран провели переговоры "один на один"