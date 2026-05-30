В ВСУ Украины заявили об ударе по двум самолетам Ту-142 и ОТРК «Искандер» в РФ Два самолета Ту-142 были поражены на военном аэродроме в Таганроге, а ОТРК «Искандер» - «на пусковой позиции на болотах» в окрестностях города, - командующий Силами беспилотных систем Украины

Командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди заявил о нанесении удара по двум российским самолетам Ту-142 и оперативно-тактическому ракетному комплексу (ОТРК) «Искандер» в Ростовской области РФ.

Бродви утверждает, что в ночь на 30 мая два самолета Ту-142 были поражены на военном аэродроме в Таганроге, а ОТРК «Искандер», осуществляющий запуск ракет «земля-земля», - «на пусковой позиции на болотах» в окрестностях города.

«Визит вежливости в Таганрог осуществлен Птицами 1 ОЦ СБС», - написал Бродви в своем Telegram-канале.

По его словам, «результат не ограничился перечнем вышеизложенных целей».

Ту-142 - дальний противолодочный самолет (ДПЛС), был разработан в ОКБ А.Н.Туполева для борьбы с новейшими подводными лодками вероятных противников.

Ранее губернатор Ростовской области РФ Юрий Слюсарь сообщал о возгорании танкера и объектов на территории порта в Таганроге.