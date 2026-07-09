В Восточном Средиземноморье и Персидском заливе усилилась активность американской военной авиации

На фоне обострения напряженности между США и Ираном зафиксировано заметное увеличение активности американской военной авиации в Восточном Средиземноморье и Персидском заливе.

Анализ, проведенный корреспондентом «Анадолу» с использованием приложения для отслеживания полетов «Flightradar24», выявил необычное увеличение количества американских военных самолетов в воздухе над Восточным Средиземноморьем и Персидским заливом 8 июля.

Большую часть воздушной группировки составили военные самолеты-заправщики Boeing KC-135R Stratotanker, способные перевозить около 90 тонн топлива и примерно 37 тонн грузов.

По данным сервиса, в Восточном Средиземноморье находились четыре самолета Stratotanker, еще один — в воздушном пространстве над Израилем. В районе Персидского залива были зафиксированы пять KC-135R Stratotanker, а также два самолета Boeing KC-46 Pegasus, предназначенных для дозаправки в воздухе и стратегических военных перевозок.

Кроме того, над Европой были замечены американские военно-транспортные самолеты.

CENTCOM ранее сообщил об ударах более чем по 80 объектам

7 июля сообщалось, что в Ормузском проливе по меньшей мере три торговых судна, включая танкеры, принадлежащие Катару и Саудовской Аравии, подверглись ударам с использованием беспилотников и снарядов неустановленного происхождения.

В ответ на эти атаки Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило о нанесении авиаударов более чем по 80 объектам на территории Ирана, в том числе по радиолокационным станциям, ракетным батареям и свыше 60 малым катерам, принадлежащим Корпусу стражей исламской революции.

Президент США Дональд Трамп, выступая сегодня после завершения 36-го саммита глав государств и правительств НАТО в Анкаре, заявил о возможном нанесении сегодня вечером удара по Ирану.