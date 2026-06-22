В Воронежской области РФ сообщили о трех пострадавших в результате воздушной атаки Повреждены производственные объекты одного из предприятий Воронежа

Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем обнаружены и уничтожены несколько высокоскоростных воздушных целей. Об этом губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в Telegram-канале в понедельник, 22 июня.



«На данный момент известно о трех пострадавших, в том числе одном - в тяжелом состоянии. Повреждены производственные объекты одного из предприятий Воронежа. Кроме того, повреждены фасады и остекление нескольких многоквартирных домов и ряд автомобилей», - написал глава региона.



По словам Гусева, информация о последствиях уточняется, на местах работают оперативные службы. «Напоминаю: категорически недопустимо распространять в интернете фото- и видеоматериалы с последствиями, особенно с привязкой к местности! Не приближайтесь к обломкам»,- следует из публикации.

Около 11:40 в понедельник, 22 июня, в Воронежской области была объявлена ракетная опасность. Сработали системы оповещения. Информация об угрозе ракетного удара появилась в Telegram-канале губернатора Александра Гусева.

Как пишут российские СМИ, жители Воронежа сообщают в социальных сетях, что над городом был слышен звук реактивного двигателя. После этого последовало несколько взрывов. Также сообщается о пожаре на левом берегу. В настоящее время объявлен отбой ракетной опасности.