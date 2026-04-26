В Вологодской области РФ сообщили о пяти пострадавших в результате атаки БПЛА на азотный комплекс Поврежден трубопровод высокого давления с серной кислотой на территории азотного комплекса Аммиак-3 АО «Апатит»

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил о пяти пострадавших в результате атаки БПЛА на азотный комплекс.

«В результате атаки БПЛА поврежден трубопровод высокого давления с серной кислотой на территории азотного комплекса Аммиак-3 АО «Апатит». Возгорания не было. Замеры воздуха показали, что превышения ПДК нет. Предварительно пострадали пять человек (ожоги от серной кислоты), все госпитализированы в Вологодскую областную больницу № 3», - написал глава региона в социальной сети в воскресенье, 26 апреля.

Позже он сообщил, что силами Министерства обороны сбито 14 беспилотников, отражено не менее трех волн налетов. «Всего пострадали 5 человек, один в тяжелом состоянии. Пробит трубопровод серной кислоты, утечка ликвидирована, выбросов опасных химических веществ нет. Незначительно повреждены производственные здания, повреждения световой опоры»,- уточнил глава региона.

- Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 203 БПЛА.

В период с 20:00 по Москве 25 апреля до 7:00 по Москве 26 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 203 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа в регионах России и над Черным морем, сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что беспилотники были нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Вологодской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областями, Московским регионом и аннексированным Крымом.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне «специальной военной операции» в Украине. В августе 2023 года в офисе украинского президента заявили, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В начале марта 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что весь мир видит результаты применения Украиной дронов собственного производства по стратегическим объектам на территории России. «Думаю, все видят, что наши дроны работают. И работают дальнобойно. Наша дальнобойность – это реальное приближение безопасности для всех», -заявил глава украинского государства в видеообращении после массированной атаки дронов на регионы РФ, включая Московскую область.

Зеленский подчеркнул, что «Украина будет наносить российскому государству ответные потери – вполне справедливо». В мае 2023 дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и аннексированный Крым.