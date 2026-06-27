Между тем в Минобороны РФ заявили об уничтожении двух самолетов МиГ-29 на аэродроме Вознесенск в Николаевской области Украины

В Воздушных силах Украины сообщили о потере истребителя МиГ-29 Между тем в Минобороны РФ заявили об уничтожении двух самолетов МиГ-29 на аэродроме Вознесенск в Николаевской области Украины

В ночь на 27 июня в Полтавской области Украины разбился истребитель МиГ-29. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ в Telegram-канале.

«Ночью 27 июня 2026 года была утрачена связь с истребителем МиГ-29 Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, который выполнял боевое задание на Полтавщине. Подтверждаем потерю самолета, однако украинский пилот успешно катапультировался, связался с поисково-спасательной командой и был оперативно доставлен в медицинское учреждение для обследования и оказания необходимой помощи», - следует из публикации.

Отмечается, что причины и обстоятельства выясняются.

Российская сторона

Между тем в Минобороны РФ сообщили об уничтожении двух самолетов МиГ-29 с боекомплектом авиационных средств поражения на аэродроме Вознесенск в Николаевской области Украины.

В ведомстве отметили, что подготовка к вылету двух украинских истребителей МиГ-29 была выявлена «в ходе ведения разведывательно-ударных действий на аэродроме Вознесенск в Николаевской области».

«Один из боевых самолётов с боекомплектом авиационных средств поражения находился на стоянке перед железобетонным укрытием. Второй самолёт в ЖБУ производил заправку топливом от топливозаправщика», - говорится в сообщении.

Самолеты били уничтожены «в результате удара по аэродрому с применением двух беспилотных летательных аппаратов «Герань-4 сикер»», - добавили в МО РФ.