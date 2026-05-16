В Вене прошли акции протеста против участия Израиля в конкурсе «Евровидение» Активисты, артисты и представители гражданского общества в своих выступлениях на митинге призвали Европейский вещательный союз отстранить Израиль от участия в конкурсе

В день финала конкурса «Евровидение», проходящего в столице Австрии Вене, более 1000 человек выразили протест против участия Израиля в конкурсе.



Более 1000 сторонников Палестины собрались на площади Кристиана Брода в Вене.



Демонстранты, протестующие против участия Израиля в конкурсе, прошли маршем к Wiener Stadthalle, где проходил «Евровидение».



Участники акции протеста, несущие плакаты с надписями «Израиль — убийца детей и народа» и «Не празднуйте геноцид», на протяжении всего марша скандировали лозунги «Бойкотируйте Израиль» и «Нет сцене геноцида».



Многие международные активисты, артисты и представители гражданского общества в своих выступлениях на митинге призвали Европейский вещательный союз (EBU) отстранить Израиль от участия в конкурсе.



Активисты, выступившие с заявлениями в поддержку Палестины, подчеркнули необходимость введения санкций против Израиля, прекращения всеми странами, в первую очередь Австрией, любого политического, экономического и военного сотрудничества с Израилем, а также прекращения геноцида в Газе.



Посол Палестины в Вене Салах Абдель Шафи, участвовавший в демонстрации, заявил корреспонденту АА, что организация «Евровидение» утратила свою надежность, пригласив страну, совершающую геноцид, военные преступления и этническую чистку. «Это моральное поражение для Европы», — сказал Шафи, призвав все страны бойкотировать «Евровидение».



Подчеркнув, что нормализация геноцида неприемлема, Шафи назвал участие Израиля в «Евровидении» «скандалом».



Посол заявил, что искусство и культура не могут быть беспристрастными, что культура является посланием человечности, и добавил: «Поэтому приглашение Израиля, страны, совершающей геноцид, на музыкальное мероприятие мирового масштаба является оскорблением человечества».



Шафи заявил, что необходимо положить конец безнаказанности Израиля и что он должен заплатить за ежедневные злодеяния и преступления, которые он совершает.



Шафи, подчеркнув важность того, чтобы Израилю не позволяли делать все, что ему заблагорассудится, и чтобы он наконец понес ответственность за свои действия, обратил внимание на то, что Израиль начал с Газы, но нападает и на другие страны региона.



25-летняя австрийская активистка Лиза также заявила, что, по ее мнению, к пяти странам, бойкотирующим «Евровидение» в следующем году, присоединятся и другие.

«Мы здесь, в Вене, демонстрируем, что многие венцы считают, что нельзя позволять этому геноцидному государству оправдывать свои преступления», — сказала Лиза.



Призывая международное сообщество бороться за Палестину, Лиза отметила, что в Австрии уже ведется борьба с расизмом и необходимо противостоять росту крайне правых сил.



Критикуя тех, кто утверждает, что «Евровидение» — это не политическое мероприятие, Лиза добавила: «Это мероприятие, на котором государства представляют себя, и Израиль потратил огромную сумму в 1 миллион евро, чтобы повлиять на результаты».



- Финал конкурса состоится сегодня вечером



Финал конкурса, первый полуфинал которого прошел 12 мая, а второй — 14 мая, состоится сегодня.



В этом году 70-й конкурс «Евровидение», проходящий в столице Австрии Вене, проходит в атмосфере бойкотов и протестов из-за участия Израиля.



Представитель Израиля Неом Беттан, выступивший в первом полуфинале, подвергся протестам под лозунгами «Остановите геноцид».



Испания, Словения, Ирландия, Исландия и Нидерланды, выразившие недовольство участием Израиля в конкурсе, приняли решение выйти из «Евровидения».