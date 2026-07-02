24 июня в Венесуэле с интервалом в 39 секунд произошло два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5

В Венесуэле, человек, оказавшийся под завалами в результате землетрясений, спасён спустя 8 дней 24 июня в Венесуэле с интервалом в 39 секунд произошло два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5

В Венесуэле 43-летний мужчина спасён живым из-под завалов через 8 дней после землетрясений, произошедших 24 июня.

После двух сильных землетрясений, поразивших страну, продолжаются поисково-спасательные работы.

28 июня поисково-спасательные команды обнаружили, что Эрнан Альберто Гиль Флорес, работавший охранником в торговом центре в городе Ла-Гуайра, находится под завалами этого здания.

Поисково-спасательные команды из разных стран в течение трёх дней продолжали спасательные работы, поставляя Гилю воду и жидкое питание через узкий проход, пробитый в завалах.

В результате работ, проводившихся в сложных условиях из-за продолжавшихся в течение нескольких дней дождей и афтершоков, Гил был спасён из-под завалов через 8 дней после землетрясений.

В Венесуэле произошло два сильных землетрясения

Геологическая служба США (USGS) сообщила, что 24 июня в Венесуэле с интервалом в 39 секунд произошло два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5.

В своём заявлении от 26 июня Программа развития Организации Объединённых Наций (ПРООН) оценила стоимость материального ущерба, непосредственно вызванного землетрясениями, в 6,7 миллиарда долларов.

По состоянию на 27 июня число людей, пропавших без вести по заявлениям родственников, превысило 68 тысяч, а число погибших возросло до 2 295.

В стране продолжаются поисково-спасательные работы. Существуют опасения, что число погибших и раненых может увеличиться.