Минздрав страны подтвердил случаи заболевания в штате Ансоатеги и начал расследование причин смертей

В Венесуэле три человека умерли от хантавируса Минздрав страны подтвердил случаи заболевания в штате Ансоатеги и начал расследование причин смертей

Министерство здравоохранения Венесуэлы подтвердило смерть трех человек, у которых был выявлен хантавирус.

Как сообщает национальная пресса, в заявлении Министерства здравоохранения говорится, что в штате Ансоатеги подтверждена смерть трех человек из-за заражения хантавирусом.

В ведомстве не сообщили личности и возраст погибших, отметив, что начато комплексное расследование для установления обстоятельств произошедшего.

Кроме того, Министерство здравоохранения Венесуэлы сообщило о смерти двух медицинских работников в западном штате Баринас по пока не установленным причинам.

В заявлении подчеркивается, что между смертями в Баринасе и подтвержденными случаями заражения хантавирусом в штате Ансоатеги отсутствует какая-либо связь, и эти два инцидента являются независимыми друг от друга.

Хантавирус

Известно, что хантавирус в основном передается человеку от грызунов.

Заражение может происходить при вдыхании воздуха, в котором присутствуют частицы высохших выделений, мочи или слюны грызунов, а в некоторых случаях — через укусы или царапины животных.

Заболевание может вызывать такие симптомы, как высокая температура, усталость и мышечные боли. В тяжелых случаях оно способно привести к дыхательной недостаточности, а иногда сопровождается внутренними кровотечениями и почечной недостаточностью.