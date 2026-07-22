В Венесуэле три человека умерли от хантавируса

Sinan Doğan, Elmira Ekberova
22 Июля 2026•Обновить: 22 Июля 2026
Министерство здравоохранения Венесуэлы подтвердило смерть трех человек, у которых был выявлен хантавирус.
Как сообщает национальная пресса, в заявлении Министерства здравоохранения говорится, что в штате Ансоатеги подтверждена смерть трех человек из-за заражения хантавирусом.
В ведомстве не сообщили личности и возраст погибших, отметив, что начато комплексное расследование для установления обстоятельств произошедшего.
Кроме того, Министерство здравоохранения Венесуэлы сообщило о смерти двух медицинских работников в западном штате Баринас по пока не установленным причинам.
В заявлении подчеркивается, что между смертями в Баринасе и подтвержденными случаями заражения хантавирусом в штате Ансоатеги отсутствует какая-либо связь, и эти два инцидента являются независимыми друг от друга.
Хантавирус
Известно, что хантавирус в основном передается человеку от грызунов.
Заражение может происходить при вдыхании воздуха, в котором присутствуют частицы высохших выделений, мочи или слюны грызунов, а в некоторых случаях — через укусы или царапины животных.
Заболевание может вызывать такие симптомы, как высокая температура, усталость и мышечные боли. В тяжелых случаях оно способно привести к дыхательной недостаточности, а иногда сопровождается внутренними кровотечениями и почечной недостаточностью.