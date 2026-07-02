24 июня в Венесуэле с интервалом в 39 секунд произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5

В Венесуэле объявили семидневный национальный траур в память о жертвах землетрясений 24 июня в Венесуэле с интервалом в 39 секунд произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5

В Венесуэле объявили семидневный национальный траур в память о погибших в результате разрушительных землетрясений, произошедших 24 июня.

Временно исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес в социальных сетях заявила, что страна переживает «глубокую скорбь» из-за последствий стихийного бедствия.

«Сегодня мы разделяем боль семей, потерявших своих близких, а также возносим молитвы за раненых, пропавших без вести и всех, кого затронула эта катастрофа. В знак уважения к памяти погибших я приняла решение объявить семидневный национальный траур, вступающий в силу сегодня в 18:00. В эти тяжелые дни мы выражаем поддержку всем, кто пережил эту трагедию, а также подтверждаем нашу приверженность защите и помощи пострадавшим», — сказала Родригес.

По данным местных СМИ, после землетрясений гуманитарная помощь была доставлена более чем 80 800 семьям.

В рамках поисково -спасательных операций задействован 26 121 венесуэльский специалист. Кроме того, в страну прибыли 3 660 иностранных спасателей, задействованы 148 специально обученных поисково-спасательных собак и 49 единиц специализированной техники.

Еще 15 467 человек присоединились к спасательной и гуманитарной операции в качестве добровольцев.

В Венесуэле произошли два мощных землетрясения

Согласно данным Геологическая служба США (USGS), 24 июня в Венесуэле с интервалом в 39 секунд произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5.

Программа развития ООН (ПРООН) 26 июня сообщила, что прямой материальный ущерб от землетрясений оценивается в 6,7 млрд долларов.

По состоянию на 27 июня число лиц, числящихся пропавшими без вести после землетрясений, превысило 68 тысяч, а погибших возросло до 2 295 человек.

Поисково-спасательные работы в стране продолжаются. Существуют опасения, что число погибших и раненых может возрасти.