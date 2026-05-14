В Венгрии отменили чрезвычайное положение, введенное при Орбане Мы возвращаемся к нормальному порядку - премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр объявил о прекращении действия чрезвычайного положения, введенного в период правления его предшественника Виктора Орбана.

Мадьяр сделал заявление о режиме чрезвычайного положения в стране на своей странице в соцсети американской компании X.

По словам премьер-министра, с сегодняшнего дня в Венгрии после четырех лет прекращено действие «чрезвычайного положения военного времени».

Он также сообщил, что власти отменили «чрезвычайное положение на основе декретного управления», введенное правительством Орбана шесть лет назад.

«Мы возвращаемся к нормальному порядку», - заявил Мадьяр.

Правительство Орбана в 2020 году объявило чрезвычайное положение в связи с пандемией COVID-19, а после начала войны в Украине в 2022 году продлило его действие.

После всеобщих выборов, состоявшихся 12 апреля, на первом заседании Национального собрания Венгрии 9 мая был принят закон, включивший чрезвычайные декреты в обычное законодательство.

Партия «Тиса» одержала победу на выборах в Венгрии

На всеобщих выборах в Венгрии 12 апреля партия «Уважения и свободы» (Тиса) во главе с Петером Мадьяром одержала победу.

«Тиса» получила 141 место в 199-местном парламенте, обеспечив себе большинство, достаточное для внесения изменений в конституцию.

Венгерский гражданский союз (Фидес) во главе с Виктором Орбаном, находившимся у власти 16 лет, получил 52 места.

На первом заседании Национального собрания Венгрии 9 мая Мадьяр принес присягу и официально вступил в должность премьер-министра страны, положив конец 16-летнему правлению Орбана.